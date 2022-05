Mickey7: Il nuovo film di Bong Joon-Ho con Robert Pattinson è entrato in pre-produzione

Mickey7, nuovo film di Bong Joon-Ho con Robert Pattinson protagonista, è attualmente in pre-produzione presso gli studios Warner Bros. di Leavesden, nel Nord di Londra. Le informazioni sono state fornite da un report di Deadline, in cui viene anche aggiunto che l'inizio delle riprese è previsto durante la prossima estate.

Sono decisamente giorni caldi per la prossima opera dell'autore del pluripremiato Parasite, vincitore sia della Palma d'Oro che del Premio Oscar. Infatti in questi giorni è anche stato comunicato che sono entrati nel cast di Mickey7 Mark Ruffalo e Toni Colette.

Nel caso non aveste ancora sentito parlare di questo progetto, vi informiamo che Mickey7 sarà un thriller fantascientifico, basato sull'omonimo romanzo di Edward Ashton, pubblicato lo scorso febbraio. Comunque, è anche stato specificato che il film si prenderà diverse libertà nell'adattamento dell'opera originale.

Bong Joon-Ho, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera, sarà anche lo sceneggiatore della pellicola. Inoltre, lo stimato autore sudcoreano sarà anche produttore con la sua casa Offscreen, al fianco della Plan B Entertainment di Brad Pitt, con cui aveva già collaborato per la realizzazione di Okja.



Per quanto riguarda la trama, basandoci sulla sinossi del romanzo, sappiamo che la storia ruota attorno a Mickey7, "un sacrificabile", un dipendente facilmente sostituibile nella spedizione di colonizzazione del mondo ghiacciato di Niflheim. Il protagonista, presumibilmente interpretato da Robert Pattinson, viene incaricato delle missioni più pericolose, anche suicide. Infatti, ogni volta che muore, Mickey viene rigenerato in una nuova iterazione di sé stesso, capace di mantenere i ricordi del corpo precedente. Tuttavia, dopo sei rigenerazioni, Mickey7 inizia a capire cosa si nasconde dietro questa situazione, e perché il suo incarico era l'unico disponibile quando ha deciso di accettarlo.