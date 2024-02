Mickey17, Warner Bros non è molto entusiasta del film con Robert Pattinson?

Come vi abbiamo riportato questa settimana, Warner Bros ha deciso di rinviare Mickey 17, il nuovo attesissimo film di fantascienza diretto dal regista di Parasite Bong Joon-ho e con protagonista Robert Pattinson, e un nuovo pezzo di Variety fornisce ulteriore contesto a questa cruciale decisione.

L'articolo di Variety afferma che, rispetto agli altri titoli in uscita, ai quali si è data maggiore priorità, Warner Bros è "meno entusiasta" di Mickey17, la cui realizzazione, afferma sempre la rivista, sarebbe costata l'enorme cifra di 150 milioni di dollari. Quando è stato contattato per un commento, un rappresentante della Warner ha chiarito: “C’è ovviamente entusiasmo per questo film”, senza aggiungere altro. Operazione di 'damage control'?: di certo il rinvio è di quelli importanti, dato che dall'iniziale data d'uscita di marzo 2024 ora Mickey 17 è stato posticipato al 31 gennaio 2025, praticamente a quasi un anno da oggi: quando uscirà, saranno passati sei anni da Parasite, che nel 2019 vinse la Palma d'oro a Cannes prima di fare la storia dei Premi Oscar diventando il primo film straniero a vincere miglior film.

Ricordiamo che nel 2025 Warner Bros distribuirà un altro attesissimo film con Robert Pattinson, ovvero The Batman: Parte 2, previsto per il 3 ottobre 2025: le riprese del nuovo capitolo della saga di Matt Reeves dovrebbero iniziare ad agosto 2024.

Nel frattempo, sempre Variety sostiene che Warner Bros si stia preparando ad una vendita/fusione, con NBCUniversal pronta a far parte dell'operazione.