Mickey17: rischio rinvio per il film di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson?

La data di uscita di Mickey17 fu svelata col primo teaser trailer e ad oggi è ancora prevista per il 28 marzo 2024, ma ciononostante le indiscrezioni circa un possibile rinvio per il film di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson continuano ad emergere.

Il primo a riportare queste voci era stato il portale World of Reel, che ne aveva parlato una prima volta ad ottobre 2023. Ora il sito ha confermato una seconda volta che, secondo le sue fonti, la data di Mickey17 prevista per il 29 marzo 2024 subirà una modifica, con l'attesissimo blockbuster sci-fi targato Warner Bros che potrebbe essere rinviato alla prossima estate, con un posticipo di qualche mese. La stessa indiscrezione è stata segnalata anche da EmpireCity, che ha riferito di un possibile rinvio di Mickey17 all'estate 2024.

Certamente il fatto che il film non abbia ancora avuto un trailer ufficiale e che il materiale promozionale sia stato pressoché inesistenti, in vista di un'uscita stabilita per marzo prossimo, può sembrare sospetto, ma al momento specifichiamo che non ci sono state indicazioni ufficiali da parte di Warner Bros circa un possibile rinvio di Mickey17: la major nei prossimi mesi distribuirà Dune: Parte 2 (29 febbraio), Godzilla x Kong: Il nuovo impero (12 aprile) e Furiosa: A Mad Max Saga (23 maggio), e tutti e tre questi film hanno già ottenuto i loro trailer ufficiali.

Vi terremo aggiornati, nel frattempo scoprite gli ultimi dettagli sulla trama di Mickey17.