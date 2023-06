Mickey17, le prime reaction anticipano già uno dei film più attesi del 2024

Mickey17 di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson è già uno dei film più attesi del prossimo anno, ma a giudicare dalle reazioni super-positive ottenute da una recente proiezione di prova questa attesa sarà davvero difficile da sopportare.

Ecco un commento a caldo (ovviamente in forma anonima) che il sempre attento portale World of Reel è riuscito ad ottenere:

"Ho assistito alla proiezione di Mickey17 ieri sera e posso dire che è fantastico. Trasmette perfettamente lo stato d'animo e le caratteristiche di regia di tutti i film precedenti di Bong Joon-ho, è divertente ma anche abilmente politico e sebbene l'azione e l'avventura siano messi in secondo piano, riesce sempre a fare qualcosa di acuto ed elettrizzante. Robert Pattinson è meravigliosamente folle nei panni di questi cloni, che mi hanno ricordato molto le prove di Fight Club, mentre Mark Ruffalo offre una performance molto trumpiana simile a quella di Tilda Swinton in Snowpiercer e se ciò non bastasse Toni Colette è super-malvagia e incredibile. La produzione è sbalorditiva, grandi set ed effetti pratici con un lavoro minimo di CGI e la fotografia è molto vicina ai film di David Fincher, probabilmente papabile per una nomination agli Oscar. È stata davvero una grande esperienza. Ci è stato sottolineato che si tratta di un montaggio completo al 75%, ma già così sembra fantastico."

Il primo teaser di Mickey17 è stato rilasciato all'inizio di quest'anno e ha annunciato che il film sarebbe uscito il 29 marzo 2024. Che cosa vi aspettate dal ritorno del regista di Parasite, Mother e Memorie di un assassino? Ditecelo nei commenti.