Mickey17 non ce la fa: Warner Bros rinvia il film con Robert Pattinson di quasi un anno

Qualche settimana fa vi avevamo parlato di un concreto rischio rinvio per Mickey17, il nuovo attesissimo sci-fi di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson, e in queste ore purtroppo l'ipotesi si è concretizzata.

Dopo essere scomparso dal calendario Warner Bros, infatti, i principali organi di stampa di Hollywood hanno annunciato che adesso Mickey17 uscirà il 31 gennaio 2025, a circa un anno da oggi: il nuovo lungometraggio del regista premio Oscar di Parasite era inizialmente previsto per il 29 marzo 2024, ma ha dovuto rinunciare a quello slot a causa dei lunghi tempi di lavorazione della post-produzione, che è stata enormemente rallentata dagli scioperi di Hollywood dello scorso anno. Non si tratta di una grande sorpresa, comunque: nonostante l'avvicinarsi della data d'uscita iniziale, del resto, finora la Warner Bros non ha pubblicato nessun materiale promozionale per il film, fatta eccezione del primo teaser trailer di Mickey17 arrivato l'anno scorso.

Ricordiamo che il film, che ha per protagonista Robert Pattinson, è un adattamento del romanzo del 2022 Mickey17, dell'autore Edward Ashton: nel libro, Mickey17 è un colono spaziale noto come 'sacrificabile', una persona utilizzata in missioni di esplorazione pericolosissime che può essere clonata a piacimento e 'ripristinata' ogni volta che la copia precedente perde la vita (Mickey17 è, del resto, la diciassettesima copia dell'originale). Fanno parte del cast anche Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo.

