Mickey17, Mark Ruffalo sarà un dittatore cattivo e bastardo nel film con Robert Pattinson

L'uscita di Mickey17 di Bong Joon-ho è stata rinviata da Warner Bros, che dopo i rumor dei giorni scorsi ha effettivamente rimosso il film dal proprio calendario uscite, ma nel frattempo grazie a Mark Ruffalo sono emerse nuove indiscrezioni sulla misteriosa trama.

Parlando con Deadline, infatti, l’attore di Povere creature, Collateral e veterano del MCU nei panni di Bruce Banner/Hulk ha ammesso che nel film con protagonista Robert Pattinson sarà il villain, o per lo meno un personaggio particolarmente sgradevole che ha paragonato ai 'peggiori politici che troviamo oggi al telegiornale': "Il mio personaggio è una sorta di dittatore, fascista, narcisista, insomma un vero bastardo, conosciamo bene questa tipologia! Diciamo che è cattivo tanto quanto tutti questi stronzi che vanno per la maggiore nei telegiornali di oggi."

Parole a dir poco promettenti, per un attore tipicamente associato a ruoli positivi: secondo Mark Ruffalo, infatti, Povere creature e Mickey17 saranno una nuova era per la sua carriera, che finora è stata dedicata quasi esclusivamente alla rappresentazione di 'buoni'. Ricordiamo che, secondo le poche informazioni note, Mickey17 seguirà una colonia di esploratori umani alle prese con il pianeta ghiacciato Niflheim: per questa missione pericolosa viene impiegato Mickey (Robert Pattinson), un clone sacrificabile che viene ricreato ogni volta che perde la vita.

Mickey17 è senza dubbio uno dei film più attesi del 2024, ma dopo la recente cancellazione dal calendario Warner Bros la sua data d'uscita al momento è sconosciuta, con la major che potrebbe puntare ad un lancio estivo: vi terremo aggiornati.