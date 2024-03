Mickey17, il nuovo film di Robert Pattinson uscirà prima del previsto...in Corea del Sud

Dopo il rinvio di The Batman: Parte 2 di circa un anno, causato dai ritardi accumulati durante gli scioperi di Hollywood dello scorso anno, è finalmente arrivata una buona notizia per uno dei prossimi film di Robert Pattinson...o quasi.

Warner Bros ha infatti annunciato ufficialmente che Mickey17 uscirà il 28 gennaio 2025 in Corea del Sud, in concomitanza con le vacanze del Capodanno lunare e tre giorni prima dell'uscita globale prevista per il 31 gennaio: come saprete, proprio come The Batman 2 anche Mickey17 è stato rinviato di quasi un anno, dato che il film di fantascienza di Bong Joon-ho è andato incontro a diversi rallentamenti nel corso della sua post-produzione durante gli ultimi mesi, sempre a causa per gli scioperi di Hollywood.

Tuttavia, Warner Bros ha provato a rassicurare i fan: “La creatività, la visione e l’immaginazione del regista Bong Joon-ho superano sempre le aspettative" ha dichiarato la major con una nuova nota ufficiale. "Mickey 17 sorprenderà il pubblico con la sua storia e i suoi personaggi originali, lo sviluppo imprevedibile della trama e l'umorismo, oltre alle grandi qualità produttive".

Mickey17 era atteso per marzo 2024, questo mese: Robert Pattinson sarà il protagonista dell'adattamento del romanzo 'Mickey 7', dell'autore Edward Ashton. Nel cast all star ci saranno anche Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo.

