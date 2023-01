Mickey17, emergono nuovi dettagli sul thriller sci fi di Bong Joon-ho con Robert Pattinson

Mickey17 si è già mostrato in un criptico teaser trailer che ha svelato la data d'uscita, fissata al 29 marzo 2024, ma grazie ad una nuova intervista promozionale in queste ore sono emersi nuovi dettagli sull'attesissimo thriller sci-fi di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson.

Durante una recente intervista con Total Film, l'attrice di Star Wars e Whitney Naomi Ackie ha parlato del suo lavoro in Mickey17, arrivando a definire il nuovo film dell'autore di Memorie di un assassino e Parasite "commovente, selvaggio e divertente". Ecco che cosa ha detto:

"Ho il terrore di parlarne. Il cast è incredibile, il regista è uno degli uomini più geniali e gentili con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare. La storia è commovente, selvaggia e divertente. Ci siamo divertiti molto sul set, ci sono state molte risate. Penso che ciò che mi è veramente piaciuto della realizzazione di quel film sia stato quanto fosse intricato, quanto fosse dettagliato. La storia è fantastica, ma il modo in cui sceglie di raccontarla è molto sofisticato, solo un regista deciso come lui poteva farlo. Sa cosa vuole ed è specifico in un modo davvero incredibile. Vedere in prima persona come dirige e come mette insieme i suoi film è stata un'esperienza unica. È stato diverso da tutto ciò che ho fatto finora."

Mickey17, lo ricordiamo, è l'adattamento del romanzo di Edward Ashton, nel quale Robert Pattinson interpreterà un "sacrificabile" - un impiegato usa e getta in una spedizione umana inviato a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim - che si rifiuta di lasciare che il suo clone sostitutivo prenda il suo posto. Nel cast, per la produzione Warner Bros., oltre a Naomi Ackie ci anche Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Le riprese di Mickey17 sono partite ad agosto scorso, e nel corso del 2023 il film affronterà una post-produzione che gli insider hanno anticipato come 'lunga e laboriosa', per via dell'ambientazione fantascientifica.