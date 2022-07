Mickey Rourke blasta Tom Cruise: 'Recita la stessa parte da 35 anni, attore irrilevante'

Tom Cruise è la star cinematografica dell'anno grazie al successo miliardario di Top Gun: Maverick, ma c'è chi invece non è rimasto affatto impressionato dal risultato del collega: Mickey Rourke. Quest'ultimo, nel corso di una recente intervista, ha definito Cruise come un attore "irrilevante" che recita sempre la stessa parte da ormai 35 anni.

"Non significa un cazzo per me", ha detto Rourke a proposito del successo del sequel di Top Gun, diventato il film con il più alto incasso dell'anno. "Tom Cruise ha recitato la stessa parte per 35 fottuti anni. Non ho alcun rispetto per questo. Non mi interessano i soldi o il potere. Mi interessa... quando guardo Al Pacino o Christopher Walken lavorare, o i primi lavori di De Niro e Richard Harris e Ray Winstone, quello è il tipo di attore a cui voglio assomigliare. Un sacco di ragazzi che hanno cercato di migliorarsi come attori".

Secondo Rourke, Cruise non ha mai cercato di migliorarsi nella recitazione negli ultimi trent'anni. Alla domanda se Tom Cruise sia un buon attore, Rourke ha risposto senza esitazione: "Penso che sia irrilevante".

Mentre la Paramount non ha annunciato alcun sequel di Top Gun: Maverick, il co-protagonista Miles Teller ha recentemente riportato in voga l'indiscrezione affermando di aver già avuto colloqui con Cruise per un prossimo film.

"Sarebbe fantastico, ma dipende tutto da TC, dipende tutto da Tom. Ho avuto alcune conversazioni con lui a riguardo ma, sai, vedremo", ha spiegato Teller a Entertainment Tonight.

Anche senza un sequel, Cruise ha altri blockbuster all'orizzonte: il film in due parti Mission Impossible: Dead Reckoning, che arriverà nel 2023 e nel 2024. Questi film garantiscono che il potere della star di Tom Cruise non si esaurirà presto.