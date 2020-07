Mickey Rourke attacca Robert De Niro: 'Sei un f*****o piagnucolone'

Era chiaro da tempo che tra Mickey Rourke e Robert De Niro non scorresse buon sangue ma ora, l'attore che ha preso parte al film cult 9 settimane e ½ al fianco di Kim Basinger, rincara la dose con un avvelenatissimo post su Instagram.

Dopo aver recitato insieme in Angel Heart del 1987, il loro rapporto si è irrimediabilmente incrinato per ragioni in parte ancora ignote. Tempo fa, Rourke aveva già pubblicamente criticato Robert De Niro, accusandolo di avergli impedito di recitare in The Irishman di Martin Scorsese proprio in memoria di quella vecchia faida. Pare infatti che l'attore italo-americano non avesse mai visto di buon occhio Rourke.

L'acredine tra i due si è accentuata talmente tanto, da spingere l'ex pugile ad un attacco sui social: "Hey Robert De Niro, sto parlando proprio con te, fo**uto piagnucolone. Un mio amico mi ha detto di recente che alcuni mesi fa hai detto ai giornali ”Mickey Rourke è un bugiardo che parla di tutti i tipi di m**da”. Ascolta Mr. Tough Guy dei film, sei la prima persona in vita mia che mi ha definito un bugiardo, e lo hai fatto su un giornale. Lascia che ti dica una cosa, co***one, quando ti vedo giuro su Dio, su mia nonna, sui miei fratelli, sui miei cani, ti metterò in imbarazzo al 100%. Mickey Rourke. Dio mi è testimone".

Parole molto dure insomma che non lasciano adito a fraintendimenti. Voi cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti.

In attesa di una risposta di Robert De Niro che nel frattempo è impegnato con The War With Grandpa.