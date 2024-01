Mickey 17, il film di Bong Joon-ho è scomparso dal calendario di Warner Bros.

Martedì Warner Bros. ha deciso di rimuovere dal proprio calendario delle prossime uscite il film del regista di Parasite Bong Joon-ho, Mickey 17, previsto inizialmente in uscita il prossimo 29 marzo. Il suo posto è stato preso da Godzilla x Kong, il quinto capitolo cinematografico del MonsterVerse targato Legendary.

Mickey 17 è basato sul romanzo di Edward Ashton, che racconta la storia del membro di una spedizione inviata per colonizzare un mondo di ghiaccio chiamato Nifheim. Giusto sul luogo, l'uomo si rifiuta di lasciare il posto al suo clone sostitutivo, identico all'originale perfino nella memoria e nei ricordi. Nel teaser trailer di Mickey 17 distribuito a dicembre si vede il protagonista, Robert Pattinson, 'ricostruito' in seguito ad una fatale catastrofe. Mickey 17 è uno dei film più attesi del 2024 e l'hype intorno all'uscita è molto alto.



Oltre alla star di The Batman, il cast comprende anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo e Holliday Grainger.

Il film è l'ottavo lungometraggio diretto in carriera da Bong Joon-ho e il terzo in lingua inglese dopo Okja nel 2017 e Snowpiercer nel 2014.

Bong Joon-ho ha ottenuto enorme successo qualche anno fa grazie all'exploit di Parasite, che vinse l'Oscar al miglior film e la Palma d'Oro a Cannes.



La recensione di Parasite è disponibile su Everyeye, in attesa di scoprire la nuova data d'uscita di Mickey 17.