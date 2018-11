Mick Jagger voleva essere Frodo nell'adattamento animato de Il Signore degli Anelli

L’opera di J.R.R. Tolkien vivrà ancora, stavolta nell’adattamento seriale prodotto dagli Amazon Studios, che ne ha acquistato i diritti di sfruttamento a una cifra da capogiro. La storia dovrebbe essere incentrata su un giovane Aragorn , ma non ci sono ancora dettagli ufficiali né conferme su chi farà parte del nuovo cast.

Il film d’animazione, anche se andò molto bene al botteghino, non fu accolto positivamente dalla critica dell’epoca e Il Signore degli Anelli ottenne la sua vasta fama solo ventitre anni più tardi grazie all’adattamento cinematografico in live-action filmato da Peter Jackson . Sapevate che Ralph Bakshi voleva inizialmente affidare la colonna sonora del film animato ai Led Zeppelin ? Chissà che film avremmo visto...

Durante la visita, Jagger rivelò di volere interpretare il personaggio di Frodo, ma quando fece questa richiesta il ruolo era già stato assegnato. Fortunatamente per Christopher Guard , aveva già registrato parte della sua performance vocale quando Jagger fece richiesta. Forse con un po’ più d’anticipo adesso staremmo ascoltando la sua voce all’interno del film: “Gli dissi che l’avrei sicuramente accettato, ma avevamo già registrato la parte. Sarebbe stato un buon Frodo, credo. Non lo so...”.

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni dell’Hollywood Reporter, il regista Ralph Bakshi ha descritto tutti i processi e gli intoppi precedenti la release ufficiale del film. Non solo si trovò sotto una pressione incredibile durante la lavorazione, ma incontrò anche delle richieste piuttosto bizzarre. La più sorprendente fu quella del leader dei Rolling Stones , Mick Jagger , che venuto a conoscenza del progetto aveva espresso il desiderio di doppiare un ruolo di rilievo. Il regista ricorda che Jagger venne proprio sul set, dove c’erano circa tremila persone al lavoro su quattro piani diversi e quando la notizia si venne a sapere ci fu una vera e propria invasione che causò un isterismo generale. Il figlio di Bakshi addirittura fu costretto a chiudersi in bagno.

