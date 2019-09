Michiel Huisman e Tadanobu Asano entrano nel cast di Kate

Netflix ha completato il cast del suo film d'azione Kate con l'aggiunta di Tadanobu Asano e Michiel Huisman, star del prossimo Mortal Kombat della Warner Bros. e di Game of Thrones.

Insieme a loro la produzione ha ingaggiato anche Jun Kunimura, Miyavi Lee Ishihara e il debuttante Miku Martineau.

Come precedentemente annunciato, i protagonisti del film saranno Mary Elizabeth Winstead e Woody Harrelson: il film, diretto dal regista Cedric Nicolas-Troyan (The Huntsman: Winter's War) e scritto da Umair Aleem, racconta la storia di un'assassina che, dopo essere stata avvelenata, scopre di avere soltanto ventiquattro ore di vita prima che il veleno faccia effetto; deciderà di usarle per rintracciare il suo assassino per vendicarsi, facendosi largo nel sottobosco criminale di Tokyo.

Il film sarà prodotto da Bryan Unkeless - che di recente ha lavorato con la Winstead al film DC Birds of Prey - e dai produttori di Hobbs & Shaw e Deadpool 2 Kelly McCormick e Patrick Newall. David Leitch, regista di entrambi i film, figura come produttore esecutivo insieme a Scott Morgan. Netflix ha iniziato a sviluppare il progetto nel 2017 dopo aver vinto una guerra di offerte con altri studios.

Asano, che è apparso come Hogun in Thor: Ragnarok e Thor, presto tornerà sul grande schermo con Midway di Roland Emmerich e vestirà i panni di Raiden nel prossimo reboot di Mortal Kombat della New Line. Tra i suoi crediti ricordiamo anche Silence di Martin Scorsese.

Hiusman, meglio conosciuto come Daario Naharis ne Il Trono di Spade, ha recitato nell'acclamata mini-serie horror di Netflix The Haunting of Hill House nel ruolo di Steven Crain. Recentemente è apparso anche in The Red Sea Diving Resort al fianco di Chris Evans e reciterà con Maggie Smith, Kristen Wiig e Sally Hawkins in A Boy Called Christmas.