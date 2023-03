Oscar 2023: spunta il video di Michelle Yeoh un concorso di bellezza del 1984

Michelle Yeoh ha vinto l’Oscar 2023 come migliore attrice protagonista. Da quel momento il suo nome è ancora di più sulla cresta dell’onda portando un’emittente australiana a spulciare nei propri archivi per tirarne fuori un video che la immortala durante la parata di un concorso di bellezza del 1984.

L’Oscar vinto da Michelle Yeoh ha un significato enorme per le minoranze essendo il primo premio di tale importanza vinto da una donna asiatica nella storia del cinema e definendo una linea netta tra il prima e il dopo.



Approfittando dell’occasione il network australiano ABC ha diffuso un video presente nei propri archivi che mostra una poco più che ventenne Michelle Yeoh su un carro durante la sfilata di un concorso di bellezza australiano che avrebbe poi vinto dopo aver trionfato come Miss Mondo Malesia.



Stando alle parole dell’attrice, Michelle Yeoh avrebbe partecipato al primo concorso nel suo paese d’origine principalmente per non sentire più le richieste incessanti della madre: “L’ho fatto per farla stare zitta”.



I successi come reginetta di bellezza hanno quindi avuto un ruolo fondamentale per la carriera di Michelle che da lì a poco sarebbe stata scritturata per una pubblicità insieme alla star dei film d’azione Jackie Chan.

