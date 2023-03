Michelle Yeoh e un Oscar storico per le minoranze:'Stanotte abbiamo rotto le barriere'

Con l'Oscar alla miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh è diventata la prima donna asiatica a vincere il premio e l'importanza storica di questo riconoscimento è anche nelle parole dell'attrice, dopo aver ricevuto la statuetta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.

"In realtà questo è un momento storico. Quindi, devo davvero ringraziare l'Academy per aver riconosciuto e abbracciato la diversità e la vera rappresentazione. Credo che questo sia qualcosa su cui abbiamo lavorato duramente per molto tempo, e stasera abbiamo spaventosamente rotto quelle barriere. L'ho fatto con il kung fu e le ho distrutte" ha dichiarato Yeoh.



La star di Everything Everywhere All at Once - con un entusiasta Ke Huy Quan citazionista de I Goonies nel backstage dell'evento - ha dichiarato che il suo Oscar non riguarda soltanto gli interpreti asiatici che finiscono sotto i riflettori ma che si tratta di un ulteriore passo verso l'inclusività:"Ne abbiamo bisogno, perché ci sono così tante persone non viste né ascoltate. Non è solo la comunità asiatica, questo premio è per tutti coloro che si sono identificati come minoranza. Meritiamo di essere ascoltati, meritiamo di essere visti, meritiamo di poter avere pari opportunità. Questo è tutto ciò che chiediamo. Dateci questa opportunità, dimostriamo che ne vale la pena" ha concluso.



Per scoprire tutti i vincitori degli Oscar 2023 non perdetevi il nostro resoconto sulla cerimonia degli Academy Award.