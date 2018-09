Michelle Yeoh 'inorridita' dal licenziamento di James Gunn da parte della Disney

I membri del cast dei Guardiani della Galassia continuano a sostenere James Gunn in seguito al suo licenziamento. Dopo la recente uscita di Glenn Close, si è schierata con il regista anche Michelle Yeoh, attrice di Crazy Rich Asians e interprete di Aleta Ogord in Guardiani della Galassia vol.2.

"Sono rimasta scioccata e inorridita dal fatto che possiamo permettere di far accadere cose come queste. Non lo capisco. È una cosa inutile, cosa può portare di buono?." ha detto la Yeoh parlando con Yahoo. "Supportiamo James Gunn. E' un incredibile filmmaker e una persona fantastica. Continueremo a batterci. Non potete affossare così un bravo ragazzo come lui, questo è ciò che credo."

Al momento, il terzo e ultimo film dei Guardiani della Galassia è sospeso in via indefinita. Non sappiamo ancora se i piani dei Marvel Studios saranno di concludere la saga senza Gunn e se ciò avrà delle ripercussioni sugli altri film del Marvel Cinematic Universe, in particolare per quanto riguarda Avengers 4. Ricordiamo che il regista aveva concluso la sceneggiatura della pellicola e anche ultimato l'Awesome Mix vol.3.

Tra i membri del cast che si sono fatti più sentire per il licenziamento del regista, spicca su tutti Dave Bautista, interprete di Drax nella saga dei Guardiani, che nell'ultimo periodo ha rilasciato diverse dichiarazioni riferendosi direttamente alla Disney.