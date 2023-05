Michelle Yeoh:'Dopo l'Oscar non ricevo script con 'personaggi dall'aspetto asiatico''

La vittoria dell'Oscar alla miglior attrice protagonista di Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once è stata storica. Per la prima volta una donna asiatica è riuscita a raggiungere l'ambito premio cinematografico. Intervistata da Variety a Cannes, Yeoh ha spiegato le differenze evidenti che ha notato dopo il trionfo.

"La cosa più importante che ha fatto è aver generato un tale orgoglio con la nostra gente. Il giorno in cui ho vinto onestamente ho sentito il ruggito di gioia che proveniva da quell'angolo del mondo. E non ho ancora smesso. Quando ci sono pochi ruoli in passato è così competitivo. Se tu ottieni il lavoro, io non avrò il lavoro. Ma ora bisogna cambiare mentalità. Se ho successo, puoi avere successo" ha dichiarato l'attrice.



Michelle Yeoh ha svelato un cambiamento in particolare:"La cosa migliore che è successa è che ricevo sceneggiature che non descrivono il personaggio come una persona dall'aspetto cinese o asiatico. Noi siamo attori. Dovremmo agire. Dovremmo entrare nei ruoli che ci vengono assegnati e fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Questo per me è il più grande passo in avanti". Non perdetevi la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.



Un successo ottenuto grazie al film dei Daniels:"Si tratta di spingersi oltre e rifiutarsi di dire che questa è la normalità. Nella normalità Everything Everywhere All at Once sarebbe stato nominato? Le probabilità sono nulle, fino a cinque/dieci anni fa".



Scoprite tutto sulla carriera di Michelle Yeoh, premio Oscar alla miglior interprete protagonista per Everything Everywhere All at Once.