Michelle Williams vuole più scene di combattimento in Venom 2

Su Venom 2, fino a pochi giorni fa si sapeva ben poco: era ufficiale soltanto la scontata conferma di Tom Hardy nel ruolo del protagonista, mentre non era sicuro che si sarebbero rivisti alcuni dei personaggi secondari, come Anne Weying, interpretata da Michelle Williams.

Negli ultimi giorni è arrivata prima la notizia della regia affidata a Andy Serkis, pioniere del motion capture noto per aver interpretato Gollum nel Signore degli Anelli e Cesare nel Pianeta delle scimmie, e poi la conferma di Michelle Williams, che ha dichiarato a Yahoo di essere nel cast del sequel.

L'attrice non ha rivelato dettagli sulla trama di Venom 2, ma ha detto che le piacerebbe che la sua Anne / She-Venom non si limiti ad apparire nel film, e che sia più coinvolta nelle principali scene di combattimento. "Spero di ottenere un tempo più equo. Posso dirlo!"

She-Venom aveva fatto una fugace apparizione nel primo film, quando il simbionte alieno trasforma Anne per un breve periodo. Dopo aver salvato Eddie Brock dai criminali che lo minacciavano nei boschi, c'era stata la memorabile scena del bacio.

Per Michelle Williams si è trattato di una delle sue rare incursioni in una grande produzione hollywoodiana. L'attrice si è guadagnata un nome nel cinema indie con pellicole come Brokeback Mountains, Blue Valentine, Marilyn e Manchester by The Sea.

Venom 2 dovrebbe uscire nell'ottobre del 2020, è sarà la terza regia per Andy Serkis dopo Breathe e Mowgli: Legend of the Jungle. Tom Hardy sarà anche sceneggiatore del film.