Michelle Williams e Tom Hardy in un video dal set di Venom

Le riprese distanno continuando e, sebbene i fan ancora stanno aspettando una foto ufficiale di Tom Hardy nei panni dell'antieroe, oggi possiamo vedere una breve sequenza dietro le quinte dal film.

Infatti è trapelato in rete un video dal set del cinecomic targato Sony Pictures, in cui vediamo Tom Hardy (Eddie Brock/Venom) insieme a Michelle Williams, che dovrebbe interpretare il personaggio di Ann Weying. I due nella sequenza sembrano discutere; nei fumetti la Weying è l'ex moglie di Brock e diventa, successivamente, anche She-Venom. Dalla breve scena, inoltre, sembra che il personaggio della Williams abbia una scatola con delle cose: che sia stata licenziata dal suo lavoro? Chissà...

Venom è diretto da Ruben Fleischer. Oltre ad Hary vedremo Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate e Woody Harrelson. La pellicola dedicata al personaggio di Venom arriverà nei cinema americani ad ottobre.

Lo scooper Jon Schnepp, di recente, ha svelato che potremmo vedere un cameo di Tom Holland nei panni di Peter Parker nel film: "Tom Holland è stato sul set di Venom per due giorni per girare alcune sequenze nei panni di Peter Parker. Ok, quindi non sto dicendo che Spider-Man sarà nel film. Quando dico che lo Spider-Man di Tom Holland sarà nella pellicola, in realtà sto dicendo che ci sarà Peter Parker". Nonostante questo, ad oggi, non è ancora chiaro se la pellicola sarà legata in qualche modo al Marvel Cinematic Universe o meno.