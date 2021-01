Michelle Williams, svelato il nuovo film della star di Venom e Blue Valentine

Michelle Williams e Kelly Reichardt tornano a lavorare insieme in un film, prodotto da A24. La conferma è arrivata in una recente conversazione in un podcast tra Kenneth Lonergan e Kelly Reichardt. Si tratta della quarta collaborazione tra Williams e Reichardt, dopo Wendy and Lucy, Meek's Cutoff e Certain Women.

Il film s'intitola Showing Up e la produzione dovrebbe iniziare nell'estate 2021. La sceneggiatura è di Kelly Reichardt e Jon Raymond. Si tratta di 'un ritratto vivace e divertente di un'artista in procinto di un'esibizione che cambierà la sua carriera per sempre. Mentre si destreggia tra famiglia, amici e colleghi, il caos della sua vita diventa una fonte d'ispirazione per la sua arte'.



Michelle Williams di recente è stata protagonista del film Dopo il matrimonio, al fianco di Julianne Moore. Da poco ha terminato le riprese di Venom: La furia di Carnage, sequel di Venom con Tom Hardy nel ruolo del giornalista Eddie Brock.

Di recente Williams ha brillantemente interpretato Gwen Verdon, compagna di Bob Fosse nella serie tv Fosse/Verdon, al fianco di Sam Rockwell.

Il film precedente di Kelly Reichardt, una delle regista contemporanee maggiormente apprezzate, First Cow, è stato nominato miglior film del 202 al New York Film Critics Circle.



Nel 2019 Michelle Williams aveva confermato il suo ritorno in Venom 2, nel ruolo della fidanzata di Eddie Brock.

Nel giugno scorso Michelle Williams è diventata di nuovo mamma, avuta insieme al regista Thomas Kail.