Michelle Williams si unisce a Julianne Moore nel remake di After the Wedding

Secondo quanto riportato da Variety, l'attrice Michelle Williams, nominata all'Oscar, e il Premio Oscar Julianne Moore, lavoreranno insieme a After The Wedding, un remake del drama danese dallo stesso titolo.

La Moore interpreterà il ruolo di una ricca donna d'affari da non sottovalutare e la Williams, interpreterà la direttrice di un orfanotrofio, nel film. Questo remake segue infatti la storia di una direttrice di un orfanotrofio indiano sull'orlo della bancarotta, che scopre che la sua organizzazione è in lizza per ricevere una consistente donazione da una ricca imprenditrice americana.

Questo costringerà la donna a recarsi a New York dove sarà costretta a confrontarsi con un passato che ha tentato in tutti i modi di dimenticare.

La produzione inizierà in primavera e Bart Freundlich, sceneggiatore e regista, si è messo all'opera su After The Wedding reinventando i ruoli e facendoli calzare a due personaggi femminilicosì da creare una storia che tratta approfonditamente i temi di maternità e famiglia. le riprese della pellicola, che sarà prodotta da Joel Michaels (Terminator Salvation) e Silvio Muraglia (Black Butterfly) attraverso la società di produzione Paradox Studios.