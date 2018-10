Michelle Williams sarà Christa McAuliffe nel dramma spaziale The Challanger

Secondo quanto riportato da Deadline, nelle scorse ore Michelle Williams ha firmato per recitare in The Challenger, film biografico incentrato sulla tragedia dell'omonimo space shuttle avvenuta nel 1986.

L'attrice di Venom interpreterà Christa McAuliffe, l'insegnante del liceo del New Hampshire che fu selezionata per unirsi al progetto Teacher in Space della NASA e che morì insieme ad altri sei membri dell'equipaggio quando il Challenger esplose dopo soli 73 secondi dal decollo.

Martin Zandvilet dirigerà il film partendo da una sceneggiatura di Jayson Rothwell. John e Art Linson produrranno al fianco di Ben Renzo della Argent Pictures con una data di inizio della produzione prevista per maggio 2019.

"Siamo più che onorati ed estremamente grati per l'opportunità di contribuire a raccontare la storia di Christa McAuliffe e della missione Challenger", ha detto Renzo. "L'eredità di Christa McAuliffe merita la forza, il coraggio, l'esperienza e l'umanità che Michelle Williams conferirà al ruolo. L'intero team di Argent è onorato e desideroso di ricostruire e condividere con il pubblico gli eventi e i viaggi personali di queste coraggiose persone, per ricordare e apprezzare ulteriormente i sacrifici di Christa e degli altri membri dell'equipaggio Challenger."

Jill Ahrens, Ryan Ahrens, Drew Brees, Tony Parker, Michael Finley e Derrick Brooks saranno produttori esecutivi.

Michelle Williams potrà essere vista in Venom, da domani nei cinema italiani.