Michelle Williams potrebbe aver confermato il ruolo che interpreterà in Venom!

ha recentemente rilasciato un'intervista che riguarda la sua partecipazione al cinefumetto Venom . In questa intervista, seppure in modo criptico e tra le righe, l'attrice potrebbe aver confermato il suo ruolo.

Che, almeno leggendo le sue dichiarazioni, potrebbe essere quello di Anne Weying; ecco le parole della Williams a Screen Rant che, all'inizio, le ha posto la domanda sul perché sia arrivata a lavorare in Venom:

"Ci stiamo divertendo molto, Sì, un sacco, Per me è , beh, Tom Hardy. Ho pensato subito che lui fosse un ragazzo che sa bene ciò che sta facendo. Per adesso sto rubando alcune delle sue mosse, cercare di capire cosa sa, quali siano le sue conoscenze. Volevo, insomma, in genere si dice che sei bravo solo se riesci ad eguagliare le persone con le quali lavori e quindi io volevo sfidare me stessa con lui come partner."

La Williams, comprensibilmente, non è autorizzata a rivelare più di tanto sul suo personaggio, tuttavia qualche piccolo dettaglio lo ha dato e da qui si potrebbe evincere la possibilità che il ruolo sia proprio quello di Anne Weying:

"Ho fatto un altro film in cui mi era stato chiesto di tracciare una pallina da tennis con gli occhi e far finta che fosse una creatura gigantesca. Non è sicuramente la cosa che faccio più volentieri, ma è una questione di abilità, di allenamento, e sto cercando di impararlo. E uh, lei è, accidenti, cosa posso dirti? Non troppo adesso."

Per coloro i quali non lo sapessero, Anne Weying è l'ex mogie di Eddie Brock, che ha con lui un rapporto davvero complicato. Nei fumetti si unisce a Symbiotie e diventa She-Venom.

Secondo voi sarà questo il ruolo che interpreterà Michelle Williams in Venom? Quello di Anne Weying? Diteci come la pensate nei commenti!

Venom uscirà il 5 ottobre 2018.