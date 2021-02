Michelle Williams sarà Peggy Lee nel biopic di Todd Haynes prodotto da Billie Eilish

Secondo quanto riportato in queste ultime ore da Variety, Michelle Williams interpreterà l'icona Pegy Lee in un biopic intitolato Fever la cui regia sarà curata da uno specialista come Todd Haynes. Ad occuparsi della distribuzione sarà la MGM mentre in sede di produzione troveremo Marc Platt, Reese Witherspoon, Pamela Koffler e Christine Vachon.

A scrivere la sceneggiatura sarà Doug Wright (“Quills”) mentre alla ricerca di un ruolo da produttrice esecutiva ci sarebbe la popstar Billie Eilish, insieme alla madre Maggie Baird e a Justin Lubliner, presidente di Darkroom, l'etichetta discografica della Eilish. La popstar ha più volte citato nel corso della sua carriera Peggy Lee come fonte di ispirazione, come quando a Variety disse nel 2019: "Ero abituata ad ascoltare tonnellate di vecchia musica - Frank Sinatra, Peggy Lee, Etta James, Johnny Mathis e gente simile, dove tutte le canzoni avevano la perfetta struttura compositiva".

Nata Norma Deloris Egstrom nel 1920, Peggy Lee è oggi diffusamente conosciuta per la celebre hit Fever, registrata nel 1958. Iniziò la sua carriera da professionista a soli 16 anni e ottenne la sua prima hit a 22 con Somebody Else Is Taking My Place. La sua carriera ha spaziato anche nel cinema dove nel 1955 per la sua performance in Pete Kelly’s Blues ottenne una nomination agli Oscar come attrice non protagonista; recitò anche in diversi film d'animazione Disney come Lilli e il Vagabondo. Morì nel 2002.

Haynes avrebbe dovuto dirigere il biopic già nel 2014 quando la parte da protagonista era stata affidata a Reese Witherspoon e alla produzione c'era la Fox 2000. L'idea per il film è basata principalmente su uno script firmato dalla compianta Nora Ephron.

Haynes è specializzato in biopic avendo diretto Velvet Goldmine (un atipico racconto del glam rock e di figure quali David Bowie e Iggy Pop), Io non sono qui (dedicato a Bob Dylan); il suo ultimo lavoro è Cattive acque con Mark Ruffalo.