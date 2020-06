Michelle Williams diventa di nuovo mamma dopo la figlia avuta con Heath Ledger

La star Michelle Williams è diventata madre per la seconda volta, a distanza di quindici anni esatti dall'ultima gravidanza frutto dell'amore con il compianto Heath Ledger.

L'attrice 39enne, candidata al premio Golden Globe per la miglior attrice protagonista grazie al suo lavoro in Manchester by the Sea, che le valse anche la sua quarta nomination all'Oscar, ha partorito il suo secondo figlio qualche ora fa, come riportato da US Magazine. La Williams a marzo aveva sposato in segreto il nuovo compagno, il regista Thomas Kail, 43anni, ed è subito diventata una mamma bis, anche se al momento non si conoscono né il nome né il sesso del neonato.

Esattamente quindici anni fa aveva messo al mondo Matilda, nata dalla relazione con Heath Ledger, la star de Il Cavaliere Oscuro e I Segreti di Brokeback Mountain scomparso nel 2008, pochi mesi dopo la loro separazione. I due si erano innamorati proprio sul set dell'acclamato western-romantico diretto da Ang Lee.

Anche il nuovo amore è nato sul set: Kail è infatti il regista che l’ha diretta in Fosse/Verdon, serie tv che le è valsa la sua seconda vittoria ai Golden Globe, la prima in campo televisivo dopo quella ottenuta per il cinema grazie alla prova in Marilyn. L'attrice, nel 2019, aveva divorziato dal musicista Phil Elverun, dopo averlo sposato solo sei mesi prima.

