Michelle Williams conferma il suo ritorno in Venom 2

Dopo il successo al botteghino di Venom, adattamento cinematografico del fumetto Marvel, la Sony ha annunciato subito un sequel del film. Fino a pochissimi giorni fa se ne avevano poche notizie, ma negli ultimi giorni tutti i pezzi del puzzle sembrano pian piano incastrarsi.

In un primo momento è stato annunciato che il regista sarà Andy Serkis, poi che il confermatissimo Tom Hardy, che interpreta il protagonista Eddie Brock, figura anche come sceneggiatore. La notizia più recente, infine, è quella del ritorno di Michelle Williams (Blue Valentine), nel ruolo di Anne Weying.

A parte Tom Hardy, nessun attore era stato ancora ufficializzato prima di Michelle Williams, anche se sembra probabile un ritorno anche da parte di Woody Harrelson, alla luce della scena post-crediti del primo film.

Durante un'intervista pubblicata nei giorni scorsi da Yahoo, oltre che del suo nuovo film After the Wedding, l'attrice ha parlato anche di Venom 2. "Ci sto" ha detto semplicemente, mettendo da parte ogni dubbio. Farà parte del cast del sequel, adesso è ufficiale.

Nel resto dell'intervista, Michelle Williams ha tessuto le lodi di Andy Serkis, famoso per aver interpretato diversi personaggi in motion capture (come Gollum nella trilogia del Signore degli Anelli e Cesare nel recente Il pianeta delle scimmie) prima di dirigere Mowgli: Legend of the Jungle. "Sono una grande fan di Andy e sono così ispirata da ciò che è stato in grado di realizzare", ha detto. "Ha un grande talento, e sono molto entusiasta di imparare da lui e di stargli vicino."

Non è ancora chiaro se Andy Serkis avrà anche un ruolo come attore in Venom 2.