Michelle Rodriguez vorrebbe interpretare una supereroina al cinema

Abbiamo avuto modo di rivederla recentemente nell'adrenalinico e scalmanato trailer ufficiale dell'attesissimo Fast & Furious 9, nono capitolo della saga con Vin Diesel in uscita nelle sale il prossimo maggio, ma in una recente intervista l'attrice Michelle Rodriguez ha espresso particolare interesse per un ruolo in particolare.

Parlando ai microfoni di MTV International nel corso dell'evento di promozione del trailer di F&F 9, infatti, l'attrice ha reso noto il suo amore per i cinecomic e il desiderio di vestire i panni di una supereroina al cinema, presto o tardi. Ha fatto anche il nome diretto di Catwoman per la DC, ma quel ruolo è stato affidato recentemente a Zoe Kravitz nel The Batman di Matt Reeves, quindi si deve pensare a qualcos'altro.



Ha comunque detto la Rodriguez: "Mi piacerebbe moltissimo essere una supereroina. La DC ha la mia preferita, che è Catwoman. Mi piacerebbe interpretarla perché ha una parte cattiva e una buona e personalmente sono sempre a metà strada quando cerco di fare la brava. Sì, sono abbastanza cattiva. Seguirei quel personaggio, anche perché non ci sono davvero molte supereroine femminili davvero fantastiche. Penso proprio che Catwoman sia la mia preferita".



Intanto vi ricordiamo che Fast & Furious 9 uscirà nelle sale italiane il prossimo 21 maggio 2020. Vi lasciamo all'analisi del trailer di Fast & Furious 9.