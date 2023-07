Michelle Rodriguez compie 45 anni: 'Rutto e mi annuso le ascelle per non essere sexy'

Nel cinema action Michelle Rodriguez è ormai un'istituzione: l'attrice di Fast X, che oggi spegne le sue prime 45 candeline, ha più volte ribadito di esser fiera del non esser considerata l'ennesima diva sexy di Hollywood, ed ha anche spiegato di aver sempre preso alcune precauzioni perché il trend non cambiasse.

Rodriguez si è infatti sempre assicurata che i suoi atteggiamenti in pubblico e sul grande schermo la spingessero verso una considerazione da parte dell'industria e del pubblico che fosse il più lontana possibile dal temutissimo status di icona sexy: "Non voglio che la gente pensi a me da un punto di vista sessuale. Non voglio che la gente pensi: 'È sexy', voglio che mi stiano a sentire per ciò che ho da dire" sono state le sue parole.

Ancora la nostra Michelle: "Penso che il modo migliore per ottenere ciò sia annusarmi le ascelle o sedermi e ruttare ogni volta che posso, sono cose che sconvolgono la gente. Avevo un paio di offerte per delle scene nella doccia con qualche tipo, avrei dovuto renderle davvero sexy. Sarei diventata tipo la prossima J.Lo o qualcosa del genere. Ma così è facile, io voglio avere successo nel modo difficile".

Cosa ne dite? Obiettivo raggiunto? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Fast X, ultimo capitolo dell'infinita saga automobilistica con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.