Michelle Pfeiffer ha venduto una delle sue ville per 22 milioni di dollari

Nuovo anno in arrivo, nuove case da abitare: Michelle Pfeiffer e suo marito, il produttore cinematografico/televisivo David E. Kelley, hanno venduto la loro spaziosa proprietà a Woodside, California, a nord della Bay Area di San Francisco, per ben 22 milioni di dollari.

Sebbene l'accordo da $22 milioni sia stato portato a termine fuori mercato all'inizio di questo mese, non è un segreto che la coppia di lunga data abbia cercato di vendere già all'inizio del 2018, la quando la proprietà spuntò sul mercato con un prezzo di $29,5 milioni di prezzi.

Nell'ultimo periodo i prezzi degli immobili a Los Angeles sono saliti alle stelle (cosa che farebbe piacere al Rick Dalton di C'Era Una Volta a Hollywood), con l'acquisizione più alta stabilita a $31 milioni di dollari per il nuovissimo palazzo nella vicina Atherton da parte della superstar NBA Steph Curry e sua moglie Ayesha. Non è ancora noto pubblicamente chi ha acquistato la proprietà Pfeiffer-Kelley, ma i registri mostrano che la transazione da $22 milioni è stata interamente in contanti e il misterioso acquirente, schermato dietro una LLC, è stato ripreso da un ufficio multi-familiare eccezionalmente esclusivo famoso per aver lavorato solo con i clienti più ricchi dell'industria tecnologica, tra cui i co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page, Laurene Powell Jobs di Emerson Collective e co-fondatori di YouTube Chad Hurley e Steve Chen.

La magione fu acquistato da Pfeiffer e Kelley in due transazioni separate - la prima nel 2004, la seconda nel 2008 - per un totale di $20,6 milioni: si tratta di una villa in stile ranch da 8,67 acri, e include una villa in stile mediterraneo degli anni '40 di circa 6.300 metriquadrati di superficie abitabile e suite con quattro camere da letto.

