Michelle Pfeiffer sbarca su Instagram con un post video su Catwoman

L’attrice statunitense si è da poco iscritta al popolare social network condividendo un nostalgico video in cui veste i panni di Selina Kyle / Catwoman nel celeberrimo film Batman - Il ritorno diretto dal visionario regista Tim Burton.

La scelta della star hollywoodiana è quanto mai azzeccata come forma di presentazione su Instagram. Il momento ritagliato della pellicola infatti non è una casuale citazione al film cult sul Cavaliere Oscuro, all’epoca impersonato da Michael Keaton (Birdman, Spider-Man: Homecoming), ma un miagolio piuttosto familiare agli appassionati del genere.

MEOW Instagram. È con queste parole che Michelle Pfeiffer ha annunciato il suo debutto su Instagram, riprendendo parte della sequenza in cui, fuoriuscendo da un negozio poco prima della sua esplosione, compie dei salti che la riportano faccia a faccia con Batman e il Pinguino (Danny DeVito).

Il post coincide con l’intervista rilasciata al magazine Vanity Fair, in cui l’attrice racconta al sito di essere stata a lungo riluttante sulla scelta di adeguarsi al resto del mondo con l’approdo sui social:

“Ho speso la mia intera vita utilizzandoli il meno possibile senza stare sotto l’occhio dei riflettori. Sono davvero stata, in tutta onestà, molto ansiosa riguardo all’idea di entrare a far parte del mondo dei social media, temendo di dire la cosa sbagliata e che qualcuno arrivi a criticare il mio feed”.

I fan, in ogni caso, hanno accolto ben volentieri l’arrivo della Pfeiffer e la notizia è immediatamente circolata sul web i cui navigatori hanno particolarmente apprezzato il primo post dell’ex interprete di Catwoman.

Tra gli ultimi lavori sul grande schermo di Michelle Pfeiffer figurano Dark Shadows, in cui è tornata ad essere diretta dal filmmaker Tim Burton, Madre! Di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence e Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh.

Gli amanti dei film realizzati dai Marvel Studios hanno potuto invece apprezzare le doti dell’attrice in Ant-Man and The Wasp, il cinecomic di Peyton Reed, in cui impersona Janet van Dyne, la Wasp originale scomparsa in seguito all’entrata nel mondo subatomico per salvare il mondo da una catastrofe nucleare. In passato l’artista si era detta molto titubante all’idea di far parte del cast del supereroe incarnato da Paul Rudd, ma qualcosa dopo è cambiato:

“All’inizio pensavo: ‘Ant-Man?’, non lo conoscevo affatto. Per questo ero inizialmente scettica, ma poi mi ha piacevolmente sorpresa. Sono sempre stata una sorta di fan di Paul Rudd e il film era molto intelligente e divertente insieme, costruito su una realtà che ha un tono atipico che lo differenzia dagli altri cinecomic che ho visto”.

Nel novembre del 2017, parlando con il New York Times, è venuto fuori che in ballo c’era anche la possibilità di realizzare eventuali spin-off che vedevano protagonista l’ambiguo personaggio, ma come sappiamo il tavolo è successivamente saltato e Selina Kyle è tornata nuovamente protagonista anni dopo con Halle Berry e Anne Hathaway.