Michelle Pfeiffer, i ruoli più iconici prima e dopo Catwoman

Ricordare Michelle Pfeiffer soltanto come la Catwoman del Batman di Tim Burton vuol dire fare un torto imperdonabile ad una delle attrici più talentuose che Hollywood abbia partorito negli ultimi 40 anni. Ma quali sono, dunque, i ruoli più iconici che possiamo trovare nella filmografia della Wasp del Marvel Cinematic Universe?

Partiamo dal ruolo che più di ogni altro risultò fondamentale nell'ascesa della nostra all'Olimpo di Hollywood: quello di Elvira Hancock in Scarface. Il film cult con Al Pacino spianò la strada alla giovane Michelle, che di lì a pochi anni si fece poi notare ne Le Streghe di Eastwich e, soprattutto, ne Le Relazioni Pericolose, che nel 1989 le procurò la sua prima nomination gli Oscar come Miglior attrice non protagonista.

Negli anni '90 è la volta di altri successi come I Favolosi Baker, Due Sconosciuti, un Destino e L'età dell'Innocenza, ma va assolutamente tenuto in considerazione anche il contributo dato ad un capolavoro dell'animazione come Il Principe d'Egitto, al cui doppiaggio Pfeiffer prese parte nel ruolo della moglie di Mosè, Zippora.

Anche negli ultimi 20 anni, comunque, le performance di livello non sono mancate: merita sicuramente una menzione il suo ruolo piccolo ma significativo nel chiacchieratissimo Madre! di Darren Aronofsky, mentre andrebbe probabilmente rivalutata la sua prova in un ottimo fantasy troppo spesso dimenticato qual è Stardust di Matthew Vaughn. Insomma, nel caso in cui voleste approfondire la filmografia della nostra Michelle il materiale non vi mancherà di certo! Tornando a Batman, comunque, Michelle Pfeiffer ha recentemente svelato il nascondiglio della frusta di Catwoman.