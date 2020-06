Michelle Pfeiffer, i fan di Batman la rivogliono come Catwoman in Flash con Michael Keaton

Come sappiamo nei giorni scorsi la clamorosa notizia del possibile ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman ha mandato in visibilio i fan della DC Films, che adesso vogliono anche il ritorno di Michelle Pfeiffer nel costume di Catwoman.

Keaton, infatti, attualmente ancora in trattative, dovrebbe interpretare il Batman del "Barton-Verse" nel cinecomic con protagonista Ezra Miller, il cui personaggio Barry Allen si ritroverà a viaggiare attraverso il tempo raggiungendo la dimensione narrativa in cui il Batman del 1989 è invecchiato e protegge ancora la sua gotica e burtoniana Gotham City.

"Non puoi avere Michael Keaton come Batman senza avere Michelle Pfeiffer come Catwoman", si legge su Twitter, social network che in queste ore è stato tappezzato da post favorevoli al ritorno della star nei panni della celebre ladra DC. "Michelle Pfeiffer ha detto molte volte che Catwoman era uno dei suoi ruoli preferiti e che avrebbe voluto farlo di nuovo, quindi sarebbe un errore non provare a coinvolgerla!" si legge in un altro.

Ricordiamo che, dopo Batman Returns, il personaggio è stato riproposto da Halle Berry in un film stand-alone uscito nel 2004 e poi nel 2021 da Anne Hathaway ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Oggi il ruolo è nelle mani e nel corpo di Zoe Kravitz, che interpreterà Selina Kyle in The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo del nuovo Bruce Wayne.

Se le trattative con Michael Keaton andranno a buon fine, è stato riportato che l'attore apparirà anche in altri cinecomic DC Films, assumendo un ruolo simile a quello che il Nick Fury di Samuel L. Jackson nel MCU. Diretto da Andy Muschietti, The Flash uscirà il 3 giugno 2022.