Michelle Pfeiffer disponibile a tornare in un eventuale Ant-Man 3

Michelle Pfeiffer ha fatto il suo esordio nell'Universo Cinematografico Marvel in Ant-Man and the Wasp nei panni del personaggio di Janet Van Dyne, moglie di Hank Pym e madre di Janet, nonché la Wasp originale dei fumetti.

Dopo molti tentativi e sacrifici, alla fine Pym riusciva nella sua missione di riportare la moglie alla realtà dal Regno Quantico in cui era confinata da più di trent'anni. Intervistata nel corso del red carpet ufficiale di Maleficent: Signora del Male, l'attrice ha dichiarato di essere più che disponibile a un suo ritorno nel ruolo in un possibile terzo film dedicato ad Ant-Man: "Se ce ne sarà uno, è possibile, sicuramente!".

Allo stato attuale, un terzo capitolo di Ant-Man non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma questo non vuol dire che prima o poi non verrà realizzato. L'annuncio di Black Panther 2 è arrivato molto più tardi di quanto si pensasse, così come deve essere ancora annunciato il sequel di Captain Marvel, che siamo certi arriverà tranquillamente. In ogni caso, lo scorso agosto Paul Rudd potrebbe essersi lasciato sfuggire recentemente che il film è attualmente in lavorazione ai Marvel Studios e che lo script della pellicola era sostanzialmente finito, salvo poi ritrattare la cosa ed etichettarla come un semplice rumor per testare quanto in fretta si sarebbe diffuso sul web.

Infine, Peyton Reed è stato piuttosto aperto negli anni sul fatto che i piani per Ant-Man avrebbero previsto una trilogia e recentemente anche Hannah John-Kamen è rimasta aperta a un suo ritorno nel franchise: "Nel Marvel Cinematic Universe ti fanno firmare il tuo contratto con il sangue e poi lo usano per cucirtici la bocca. Tutto quello che posso dire adesso è che Ghost non è morta".

I prossimi progetti dei Marvel Studios includono Black Widow (1 maggio 2020), The Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), What If ...? (estate 2021), Hawkeye (autunno 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

Inoltre, Black Panther 2 (6 maggio 2022) dovrebbe far parte della Fase 5 del MCU insieme a Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia 3, Blade, Moon Knight, She-Hulk e Ms. Marvel.