Michelle Pfeiffer conferma: 'Tornerò in casa Marvel con Ant-Man 3'

Michelle Pfeiffer è solo l'ultima superstar del Marvel Cinematic Universe ad aver confermato il suo ritorno per Ant-Man 3, atteso sequel con protagonista Paul Rudd:

Nel corso di una recente intervista concessa nel podcast Ladies First con Laura Brown, la Pfeiffer ha rivelato di essere pronta per Ant-Man 3, confidando anche nuove informazioni.

"Prossimamente dovrò fare Ant-Man, il terzo capitolo", ha detto Pfeiffer in risposta ad una domanda sui suoi prossimi impegni, svelando che la produzione inizierà nella primavera del 2021. Come al solito per quanto riguarda le produzioni Marvel Studios, però, i dettagli sono scarsissimi e volendo credere all'attrice, neanche lei sa che ruolo avrà Janet van Dyne: "Non lo so", si è limitata a dire.

Stando alla data di riprese fornite dall'attrice, però, possiamo ipotizzare che Disney e Marvel Studios siano ancora intenzionate a distribuire Ant-Man 3 nel 2022. Anche se ci sono state date precise per l'inizio delle riprese del film, un generico 'primavera del 2021' darebbe al progetto il tempo necessario per uscire l'anno successivo.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per il film? Come al solito, ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti: