Michelle Pfeiffer apre al ritorno della sua Catwoman: 'lo prenderei in considerazione'

C'è un ruolo che sarà sempre associato alla Pfeiffer al di sopra degli altri ed è Catwoman. L'attrice ha interpretato l'iconico personaggio DC in Batman Returns di Tim Burton nel 1992 e molte persone vorrebbero vederla interpretare di nuovo la parte, soprattutto da quando Michael Keaton tornerà come Batman in The Flash.

Anche se non c'è stata alcuna parola ufficiale sul ritorno di Catwoman da parte sua, la star ha fatto intendere di aver lasciato la porta aperta a questa eventualità: "Ho realizzato la combinazione quasi impossibile di sexy, ironico, tragico, pericoloso e semplicemente buono", ha spiegato. "Dipenderebbe dal contesto, ma sì, lo prenderei in considerazione".

Pfeiffer sta attualmente promuovendo The First Lady, la nuova serie Showtime che seguirà alcune delle mogli più famose e di grande impatto dei presidenti degli Stati Uniti. Inoltre, l'attrice sta ancora lavorando con la Marvel dopo il debutto come Janet van Dyne in Ant-Man and the Wasp prima ed in Avengers: Endgame poi. Infatti, è impegnata nelle riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, di cui ha recentemente parlato al The Tonight Show.

"[I Marvel Studios sono] molto misteriosi e sono molto riservati, ovviamente, con le loro trame. È un po' difficile perché ho incontrato il [regista] Peyton [Reed] e sapevo qualcosa del personaggio, ma non c'era una sceneggiatura", ha condiviso Pfeiffer riguardo la segretezza della Marvel per Ant-man 3.