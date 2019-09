Michelle e Peter dolcissimi in aereo in una scena extra di Spider-Man: Far From Home

Poco dopo l'annuncio del rinnovato accordo fra Disney e Sony per il terzo Spider-Man con Tom Holland, che sarà ambientato ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, su YouTube è stata pubblicata una scena aggiuntiva di Spider-Man: Far From Home.

La sequenza, mostrata per la campagna promozionale dell'uscita dell'home video del secondo film stand-alone di Spider-Man diretto da Jon Watts, mostra Peter e Michelle in aereo nelle fasi finali del film, dopo che il supereroe ha salvato Londra dalla distruzione ordita da Mysterio.

Potete visionarla comodamente all'interno dell'articolo.

Ricordiamo che, secondo i termini del nuovo accordo, Tom Holland tornerà nel Marvel Cinematic Universe per altri due film, il prossimo Spider-Man 3, che chiuderà la trilogia di Jon Watts, e un futuro film crossover non ancora annunciato: molto probabilmente i Marvel Studios sfrutteranno queste due pellicole per organizzare l'uscita di Spider-Man dal MCU, così che il personaggio possa tornare sotto il pieno controllo di Sony senza lasciare intoppi narrativi nella maxi saga creata da Kevin Feige.

Ricordiamo che la major sta sviluppando uno Spider-Verse con diversi cantieri già in sviluppo, come Venom 2 e Morbius, ma anche altri spin-off come tra i quali Kraven il Cacciatore, Black Cat, Silver Sable e Madame Web. Qui potete trovare la lista completa dei film in programma in casa Sony.

Ricordiamo che Spider-Man 3 arriverà nelle sale il 16 luglio 2021 e farà parte della Fase 4 del MCU: la storia sarà ambientata dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home, con Peter che dovrà affrontare le conseguenze delle rivelazioni del Daily Bugle di J. Jonah Jameson. Infine, vi ricordiamo che prima della rottura fra Sony e Disney Jon Watts e gli sceneggiatori della saga avevano palesato il loro interesse di usare Kraven come villain del terzo film stand-alone, ma al momento non ci sono notizie ufficiali in merito.