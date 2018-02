Michelle MacLaren alla regia di Cowboy Ninja Viking

Come rumoreggiato, le riprese di Cowboy Ninja Viking sono all'orizzonte. Infatti ilconferma che laha ingaggiato la registaper dirigere l'adattamento cinematografico.

La MacLaren ha battuto Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda) e Rick Famuyiwa (Dope) per la regia della pellicola. I fan del cinema ricorderanno Michelle MacLaren come la regista originale di Wonder Woman che, però, ha abbandonato la regia per divergenze creative con lo studio; ironia della sorte, uno dei suoi 'rivali' per questo nuovo progetto era Rick Famuyiwa che ha abbandonato la regia di Flash per gli stessi identici motivi. Prima di lei, la Universal aveva corteggiato Marc Forster e il duo David Leitch-Chad Stahelski.

Ricordiamo che sarà Chris Pratt (Guardiani della Galassia) il protagonista dell'adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto. L'attore vestirà i panni di Duncan, un paziente affetto da Disturbo da Personalità Multiple divenuto un assassino con tre stili di combattimento diversi, ognuno con abilità affini ai cowboy, ai ninja o ai vichinghi. La storia vedrà Duncan fuggire dall'agenzia governativa per la quale lavora alla ricerca del miliardario a capo del programma Triplet.

Paul Wernick e Rhett Reese, sceneggiatori di Deadpool e Deadpool 2, hanno scritto la sceneggiatura, poi riscritta da Craig Mazin. L'uscita di Cowboy Ninja Viking è attesa per il 28 giugno 2019.