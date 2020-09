Michele Placido, L'Ombra di Caravaggio: ecco il nuovo film con Riccardo Scamarcio!

Sono iniziate lo scorso 21 settembre a Napoli le riprese del nuovo film scritto, diretto e interpretato da Michele Placido, L'Ombra di Caravaggio. Si tratta del quattordicesimo film diretto in carriera dall'attore e regista, co-scritto insieme a Sandro Petraglia e Fidel Signorile. Protagonista del film Riccardo Scamarcio nel ruolo di Caravaggio.

Le riprese de L'Ombra di Caravaggio si sposteranno in seguito da Napoli a Roma fino a Viterbo, Ariccia, Frascati e Malta.

Riccardo Scamarcio sarà Michelangelo Merisi in questo film evento sulla vita del grande pittore del '500, che racconterà le sue profonde contraddizioni e il suo animo tormentato. Il suo carattere trasgressivo e ribelle, la sua foga ribelle e scandalosa, saranno al centro della trama del film. Il Caravaggio portato sullo schermo da Placido sarà un artista maledetto dal talento assoluto, tutto genio e sregolatezza.



Il cast stellare sarà completato da Louis Garrel nel ruolo della misteriosa Ombra, Isabelle Huppert nel ruolo della marchesa Costanza Colonna, Micaela Ramazzotti nel ruolo di Lena, e altri nomi illustri del calibro di Vinicio Marchioni, Lolita Chammah, Alessandro Haber, Moni Ovadia, Lorenzo Lavia, Brenno Placido e lo stesso Michele Placido nel ruolo del Cardinale Del Monte. Tra gli interpreti anche il rapper Tedua nei panni di Cecco, al suo esordio sul grande schermo.

Tonino Zera si occuperà delle scenografie, Carlo Poggioli per i costumi e Michele D'Attanasio per la fotografia, con Consuelo Catucci al montaggio.

La co-produzione è italo-francese con Charlot, Le Pacte, Mact Production, in collaborazione con Rai Cinema, Film Commission Regione Campania e QMI.



