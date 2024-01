Michele Placido, annunciato il nuovo film su Luigi Pirandello: tutti i dettagli

Ci aveva preso per mano attraverso il mondo dell'arte con il ritratto di Michelangelo Merisi (qui potete trovare la nostra recensione de L'ombra di Caravaggio): adesso Michele Placido torna alla letteratura. Eterno Visionario, il nuovo film del celebre regista, parlerà di Luigi Pirandello.

Un viaggio nella mente e nel cuore del genio, con un'indagine sulle ombre che attraversarono il suo animo. Il film, a partire dal rapporto con le donne della sua vita e con i figli, arriva a toccare il legame contraddittorio dello scrittore con il fascismo.

Fabrizio Bentivoglio vestirà i panni di Luigi Pirandello. Al suo fianco, troveremo Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Antonietta Portulano e Federica Luna Vincenti nel ruolo di Marta Abba. Nel nutrito cast, oltre a Giancarlo Commare e Aurora Giovinazzo, anche l'attrice tedesca Ute Lemper.

Il film si apre nel 1934, con il viaggio di Pirandello alla volta di Stoccolma per ritirare il premio Nobel per la letteratura: da qui, l'autore ripenserà alle persone che hanno segnato la sua vita privata e la sua carriera pubblica.

Giunto ormai in post-produzione (le riprese si sono concluse a novembre), Eterno Visionario ha potuto contare su un budget ambizioso per gli standard italiani: circa 12,5 milioni di euro. La pellicola, che a livello internazionale sarà venduta da Content Pulsar, in Italia verrà distribuita da 01 Distribution.

Mentre aspettiamo ulteriori notizie su Eterno Visionario, e per rimanere in tema letterario, vi lasciamo alla nostra lista dei 5 migliori film tratti dai classici della letteratura.