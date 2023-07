Michele Kalamera è morto: addio al leggendario doppiatore di Clint Eastwood

Michele Kalamera, leggendario doppiatore di Clint Eastwood, si è spento a 84 anni a Roma: il doppiatore, scelto dalla star di Hollywood nel 1976 per il Texano dagli occhi di ghiaccio, era la voce anche di attori dal calibro di Steve Martin, Michael Caine, David Bowie e Anthony Hopkins. Una carriera lunghissima non solo dietro le quinte.

Michele Kalamera, al secolo Michelino Calamera, è stato doppiatore, attore e radiofonico: l'artista ha frequentato l'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio d'Amico" per poi iniziare la sua carriera come attore nel 1963 quando fonda insieme a Gigi Proietti il teatro stabile dell'Aquila. Tre anni più avanti Kalamera debutta come doppiatore di Mark Damon nel film Dio, come ti amo!, proseguendo man mano nel mondo del doppiaggio fino ad arrivare alla sua "voce più famosa": Clint Eastwood che ha doppiato anche nel suo ultimo film Cry Macho che ha persino inaugurato un intero canale Sky dedicato a Eastwood.

Voce dei personaggi dei cartoni più amati come il crudele Imperatore Zurg di Toy Story 2, Razoul in Aladdin, voce narrante di Superfantozzi e di Winnie De Pooh: con Calamera va via una delle figure più importanti del doppiaggio italiano. Ma non solo perché Michele Kalamera ha fatto la storia del cinema se pensate che l'American Istitute ha piazzato la battuta originale: "Go ahead, make my day" poi divenuta Coraggio... fatti ammazzare nel doppiaggio italiano nella classifica delle migliore citazioni cinematografiche di sempre.

Chi sarà la nuova voce di Clint Eastwood? Il regista e attore si appresta a dirigere l'ultimo film della sua vita: le riprese di Juror 2 sono iniziate!