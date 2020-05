Michel Piccoli è morto: addio alla star francese di Habemus Papam

Lo scorso 12 maggio, all'età di 94 anni, è scomparso la star del cinema francese Michel Piccoli, tra gli interpreti maggiormente apprezzati in patria, e collaboratore di alcuni dei più grandi cineasti d'Oltralpe come Luis Bunuel e Jean-Luc Godard. Piccoli aveva recitato anche in Italia per Nanni Moretti, interpretando il Papa in Habemus Papam.

Nato a Parigi da una famiglia d'artisti, Michel Piccoli intraprende molto presto la via della recitazione, debuttando a vent'anni nel film Sortilèges, di Christian-Jacque. Il grande successo internazionale arriva grazie a diverse pellicole di grande appeal e apprezzate dalla critica come La grande abbuffata di Marco Ferreri, Il disprezzo di Godard, Il diario di una cameriera, Dillinger è morto, sempre diretto da Ferreri e Tre simpatiche carogne.



Nei decenni successivi prosegue prolifica la sua attività sul grande schermo, comparendo in titoli di grande impatto come La bella scontrosa e Giardini in autunno.

Nel 2011 viene scelto da Nanni Moretti per interpretare il personaggio protagonista del cardinale Melville poi pontefice ne Habemus Papam, al fianco dello stesso Nanni Moretti e di Renato Scarpa. Ha lavorato con grandi registi come Alain Resnais, Agnes Varda, Claude Chabrol e Claude Lelouch.

Su Everyeye trovate la recensione di Habemus Papam di Nanni Moretti, così come la recensione di Holy Motors, uno dei più bei film diretti da Leos Carax, che include nel cast anche Michel Piccoli nel ruolo del direttore.