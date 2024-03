Micheal Jackson, il regista di Leaving Neverland contro il biopic: 'Contiene solo bugie!'

La figura di Michael Jackson non smette di far discutere anche ad anni di distanza dalla sua morte: la prossima uscita del biopic diretto da Antoine Fuqua rappresenta, in tal senso, un'ottima occasione per riaprire le polemiche che da sempre circondano la figura della leggendaria popstar, come dimostrano le parole del regista di Leaving Neverland.

Nelle ore successive alle accuse mosse a Michael dal giornalista Matt Belloni a prendere la parola è infatti Dan Reed, che dopo aver letto lo script del biopic con Jafaar Jackson ha accusato la produzione di voler mettere in atto un vero e proprio tentativo di ripulire l'immagine della star di Thriller, Bad e Billie Jean.

"È un tentativo palese di riscrivere la storia delle accuse e di negarle su due piedi, contiene solo delle totali bugie. Non lo si vede mai da solo con dei ragazzi, quando è un dato di fatto che abbia dormito con dei ragazzini per anni. [...] La forza seduttiva di Jackson è ancora viva e vegeta e continua a lavorare anche dall'oltretomba. È come se la stampa, i suoi fan e tutti i più anziani che sono cresciuti con Jackson volessero mettere da parte queste relazioni malate con dei bambini e pensare solo alla musica" sono state le sue parole. Polemiche destinate a spegnersi all'uscita del film? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate tutto ciò che sappiamo su Michael.

