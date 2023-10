Micheal Fassbender rimpiange le scene di nudo? Niente affatto!

Dopo anni passati nascosto nella auto da corsa ad avviare la sua carriera da pilota, Michael Fassbender sembra essere finalmente tornato al grande schermo. L'attore, parlando dei successi della sua carriera, ha citato Shame di Steve McQueen e, in particolare, una scena molto controversa del film.

All'epoca dell'uscita di Shame, il film fece non poco scalpore per il modo crudo e per niente edulcorato con cui raccontava il problema della dipendenza dal sesso. Questo, ovviamente, ha portato ad un lavoro emotivamente importante per il suo attore protagonista che, per tutta la durata delle riprese, fu costretto ad immergersi nei panni di una persona che soffriva di questo specifico disturbo. La curiosità di sapere cosa i genitori dell'attori pensino della sua interpretazione in Shame, è stata surclassata dall'interesse nello scoprire per quale motivo Fassbender abbia accettato di girare un nudo integrale all'interno del film.

Sembra che la ragione risieda in alcune osservazioni fatte da sua madre quando lui era ancora un novizio di Hollywood. Secondo lei, infatti, nel mondo del cinema ci sarebbe l'abitudine di svestire più facilmente una donna rispetto agli uomini. "Ad essere sincero, penso che sia l'idea della nudità frontale maschile. Mi sconcerta: le donne possono sfilare nude tutto il tempo, ma il ragazzo indossa comodamente i pantaloni. Ricordo che mia madre si lamentava sempre con me di questo, dicendo: 'Questa è una stronzata, sono sempre le donne a essere nude'... quindi ho fatto questo per te, mamma!" ha raccontato l'attore.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Shame. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!