Michael Stuhlbarg, disavventura per l'attore: aggredito domenica sera a Central Park

Brutta domenica trascorsa a New York dall'attore Michael Stuhlbarg, noto per i ruoli in Boardwalk Empire, Chiamami col tuo nome e La forma dell'acqua. Stuhlbarg era in città per esibirsi nell'anteprima di Patriots a Broadway ma ha subito un'aggressione nei pressi di Central Park. L'attore ha regolarmente preso parte allo spettacolo.

In base a quanto riportano i media americani, Michael Stuhlbarg stava passeggiando a Central Park quando un uomo ha lanciato un sasso colpendolo alla nuca. L'attore ha inseguito l'aggressore, successivamente identificato come Xavier Israel, all'esterno del parco.

L'uomo è stato arrestato e accusato di aggressione mentre Stuhlbarg non si è avvalso dell'assistenza medica. La produzione dello spettacolo ha pubblicato una nota ufficiale per mostrare vicinanza all'attore:"L'intera compagnia di Patriots sostiene pienamente il signor Stuhlbarg, che si sente bene e non vede l'ora di esibirsi sul palco stasera".

Scritto da Peter Morgan, il creatore della serie Netflix The Crown, Patriots aprirà i battenti al pubblico da lunedì 22 aprile, prodotto da Netflix.

Michael Stuhlbarg interpreta Boris A. Berezovsky, un miliardario russo che cerca di assoldare uno sconosciuto Vladimir Putin nel 1991 per candidarsi a presidente e che affronta crescenti pressioni dopo divergenze incorse con lo stesso Putin. L'attore ha lavorato in molteplici produzioni di Broadway, tra cui la pièce di Martin McDonagh The Pillowman. Nel 2018, Michael Stuhlbarg ha partecipato alla serie Traitors ed è conosciuto per aver recitato in A Serious Man, Chiamami col tuo nome, Dopesick e Boardwalk Empire in cui interpreta il mafioso Arnold Rothstein.

Nel 2020, Michael Stuhlbarg aveva anticipato il sequel di Chiamami col tuo nome, anche se al momento il progetto è rimasto in cantiere.

