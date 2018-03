Michael Showalter dirigerà la commedia con Jessica Chastain e Octavia Spencer

Secondo quanto riportato da Variety, il registadirigerà Jessica Chastain e Octavia Spencer in una commedia natalizia - ancora senza titolo - della Universal Pictures.

La Spencer e la Chastain reciteranno nel film nei panni di "due donne che lottano contro gli elementi per riuscire a tornare a casa per Natale". Jessica Chastain ha scritto il trattamento per il film con Kelly Carmichael, che lo sceneggiatore Peter Chiarelli (Crazy Rich Asians, The Proposal) inserirà nella sceneggiatura completa. La Chastain produrrà anche il film con la sua società di produzione, la Freckle Films.

Octavia Spencer e Jessica Chastain hanno lavorato per la prima volta insieme nel 2011 in The Help e questo segna la loro prima collaborazione da quel film. Entrambe sono state nominati per il premio come miglior attrice non protagonista per il lavoro svolto nel film, con la Spencer che ha portato a casa l'Oscar.

Da allora ognuna di loro ha ottenuto altre nomination: Jessica Chastain è stata in nomination per gli Zero Dark Thirty del 2012 e la Spencer in nomination per Il Diritto di Contare, del 2016.