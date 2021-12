Michael Sheen dona i suoi guadagni in beneficienza: 'sono un attore senza scopo di lucro'

Michael Sheen si sta trasformando nel suo personaggio angelico interpretato in Good Omens , Aziraphale. L’attore ha annunciato che d'ora in poi, i suoi guadagni dai progetti di recitazione andranno a finanziare una serie di progetti sociali a lui molto a cuore.

In un'intervista con The Big Issue ha spiegato di essersi "trasformato essenzialmente in un'impresa sociale, un attore senza scopo di lucro". Ciò significa che Sheen prenderà la maggior parte del suo stipendi da vari progetti cinematografici, televisivi e teatrali e lo donerà ai progetti di beneficienza.

"Ho capito negli ultimi anni che voglio essere una di quelle persone che aiutano le altre persone nel modo in cui tante persone hanno aiutato me", dice Sheen a The Big Issue. "Non voglio essere solo qualcuno che si gode i frutti di ciò che gli altri hanno fatto e poi tira su il ponte levatoio".

L'attore ha recentemente stanziato circa $ 66.000 per finanziare una borsa di studio che aiuta gli studenti gallesi a frequentare l'Università di Oxford. Sheen ha anche venduto due case per aiutare a finanziare la Homeless World Cup dopo che il finanziamento per il progetto da 2 milioni di dollari è fallito.

"Ho dovuto prendere una decisione: potevo andarmene e non sarebbe successo. Ho pensato, 'Non lascerò che accada.' Quindi, ho investito tutti i miei soldi. Avevo una casa in America e una in Inghilterra e ho fatto tutto il necessario. Era spaventoso e incredibilmente stressante. Lo pagherò per molto tempo. Ma quando sono uscito dall'altra parte, ho capito che potevo fare questo genere di cose e, se riesco a continuare a guadagnare soldi, non mi rovinerà" ha spiegato.



Questa sua missione è iniziata nel 2011, dopo quello che definisce un punto di svolta nella sua vita. L'attore si è esibito in una produzione di 72 ore di The Passion al National Theatre nella sua città natale, Port Talbot. In quell'occasione si è reso conto che c'erano un sacco di progetti guidati dalla comunità con "finanziamenti sufficienti per fare una piccola differenza nella vita di un solo bambino permettendogli una notte alla settimana di andare al bowling o guardare un film ed essere solo un bambino.” Sheen voleva prendere la sua paga e usarla per sostenere questi gruppi.



"Mi sono reso conto che la differenza tra la vita di quel bambino un po' migliore o meno era in definitiva una piccola quantità di fondi e volevo aiutare quelle persone", ha detto Sheen. “Non volevo solo essere un mecenate o una voce di supporto, volevo davvero fare di più. È stato allora che ho pensato: 'Devo tornare a vivere di nuovo in Galles'”.



Sheen è tornerà al fianco di David Tennant nella seconda stagione di Good Omens e nella seconda stagione della serie sulla pandemia Staged. Cosa ne pensate della decisione dell'attore? Fatecelo sapere nei commenti!