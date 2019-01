Michael Sheen e Andrew Scott nel cast vocale dell'adattamento animato di Cuore di Tenebra

Stando a quanto scritto dall'Hollywood Reporter, il tanto a lungo rimandato adattamento animato del Cuore di Tenebra di Joseph Conrad - classico della letteratura uscito per la prima volta nel 1979 - diretto dal regista Gerald Conn pare aver finalmente trovato i suoi doppiatori in lingua originale.

Come riporta il sito, infatti, gli amatissimi Michael Sheen (Apostolo, Masters of Sex), Andrew Scott (Sherlock Holmes, 007 - SPECTRE) e Matthew Rhys (The Americans) hanno firmato per prestare le loro voci a tre dei protagonisti del Cuore di Tenebra animato.



La storia segue un personaggio di nome Marlow, capitano idealista alla guida di un battello a vapore lungo il fiume Congo alla ricerca di un uomo chiamato Kurtz, impazzito e divenuto una sorta di Dio-re per una popolazione di indigeni che vive nella giungla. Scott presterà la voce al marinaio russo che va da Herlequin, Rhys sarà il parente di Marlow che incontra lungo il viaggio e infine Sheen doppierà il folle Kurtz.



Particolarità di questo Cuore di Tenebra sarà la brillante tecnica animata con cui sarà girato, che prevede l'utilizzo della sabbia. Il film sarà presentato al mercato del cinema di Berlino il prossimo mese, nel corso della Berlinale 2019.



La sceneggiatura è firmata da Mark Jenkins e Mary Kate O'Flanagan.