Michael Shannon vuole che sia Zack Snyder a dirigere lo stand-alone su Supergirl

Michael Shannon, interprete del generale Zod in Man of Steel di Zack Snyder, spera che il suo regista possa in qualche modo essere coinvolto nel futuro film stand-alone di Supergirl, da anni in sviluppo in casa Warner Bros..

I dettagli della trama sono sconosciuti, anche se tempo fa fu comunicato che Oren Uziel è stato assunto per scrivere la sceneggiatura. Da allora, purtroppo, non c'è ancora stato nulla di ufficiale riguardo ad altri aspetti della produzione, ma intervistato dal Gold Coast Bulletin, Shannon si è ritrovato curiosamente a parlare del progetto quando gli è stato fatto notare che molti fan vorrebbero vederlo tornare nel film nei panni di Zod.

L'attore è stato sorpreso dalla rivelazione, sostenendo di non essere a conoscenza del fatto che ci fossero voci simili in giro per la rete, ma ha aggiunto anche che vorrebbe Snyder alla regia: "Wow, è interessante. Lo giuro su Dio, non sto scherzando, vengo a sapere solo ora che i fan mi rivogliono indietro. Fare di nuovo Zod? Non lo so - è passato un bel po' di tempo. Sono un po' più vecchio e cigolante ora - non sono sicuro di poter fare tutte quelle mosse. Ma devo dire con assoluta sincerità che mi è piaciuto molto lavorare con Zack Snyder e per me quel film è stato una parte importante della mia carriera. Non so chi sia stato scelto per girare questo film di Supergirl, ma faccio davvero tesoro di quell'esperienza con Zack. È un tipo infernale."

