Michael Shannon, Emilia Clarke e Dane DeHaan nel ricco cast del biopic su Joseph McCarthy

Michael Shannon, Emilia Clarke e Dane DeHaan reciteranno tutti insieme in un film biografico dedicato al potente senatore Joseph McCarthy. Shannon, star di Boardwalk Empire, è stato scelto per interpretare il protagonista, nel film che racconterà l'ascesa e poi la caduta del politico e dei suoi sostenitori.

L'ambiziosa moglie di McCarthy, Jean Kerr, sarà interpretata da Emilia Clarke, mentre il giovane e spietato avvocato Roy Cohn avrà il volto di Dane DeHaan.

Al film parteciperà anche Scoot McNairy nel ruolo dell'amico di McCarthy, Ray Kiermas.



Il biopic sarà diretto da Vaclav Marhoult, con il titolo provvisorio di McCarthy, e racconterà la storia di come Joseph McCarthy è riuscito a salire alla ribalta della politica statunitense tra gli anni '40 e gli anni '50 cavalcando l'onda dell'isteria anti-comunista.

La sceneggiatura è stata scritta da Tom O'Connor e verrà co-prodotta da Zach Studin. Rick McCallum, storico produttore di Star Wars, parteciperà al progetto in qualità di produttore esecutivo.

Il film entrerà in produzione alla fine del 2022 tra gli Stati Uniti e Praga. Emilia Clarke è entrata quest'anno nel Marvel Cinematic Universe ed è nota in tutto il mondo per il ruolo di Daenerys Targaryen in Game of Thrones e per la partecipazione alla rom com Last Christmas.



Nel 2017 Michael Shannon partecipò ad un documentario su Bob Dylan, presentato alla Festa del Cinema di Roma.