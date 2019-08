Michael Rooker si unisce al cast di Fast & Furious 9

E' Deadline a confermare che Michael Rooker, interprete di Yondu nei film dei Guardiani della Galassia, si è unito all'ultimo minuto al cast di Fast & Furious 9 con le riprese in corso proprio in questi giorni.

L'attore raggiunge i già confermati Rooker Vin Diesel, Charlize Theron, John Cena, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson e Helen Mirren. Ricordiamo che dopo le varie discussioni avute con i membri storici del cast nel nuovo capitolo non ci saranno The Rock e Jason Statham, il cui spin-off Hobbs & Shaw è attualmente in programmazione nelle sale (leggete la nostra recensione di Hobbs & Shaw).

Nel 2020 Rooker apparirà anche in Fantasy Island, Monsters Problems, e nella serie tv basata su La Torre Nera sviluppata da Amazon. Di recente l'attore ha partecipato alla terza stagione di True Detective al fianco di Mahershala Ali, stagione che è valso allo show nove nomination agli imminenti Emmy Award.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Dan Casey su un'idea di Justin Lin, già regista di diversi capitoli del franchise che torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto l'ultima volta Fast & Furious 6.

Fast & Furious 9 debutterà nelle sale a maggio 2020. Nel frattempo le riprese del film stanno proseguendo nonostante un incidente sul set che ha ferito uno stuntman: per fortuna le condizioni dell'uomo stanno pian piano migliorando.